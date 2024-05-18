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Прикордонники розповіли, як відбивали атаку російської розвідгрупи у районі Вовчанська

Ворог намагався переконати захисників, що це "свої".

Прикордонники розповіли, як відбивали атаку російської розвідгрупи у районі Вовчанська
Український прикордонник
Фото: скриншот відео

Українські прикордонники розповіли, як у районі Вовчанська відбивали напад російської диверсійно-розвідувальної групи.

Державна прикордонна служба оприлюднила подробиці зіткнення.

За словами військових, росіяни вдавали із себе бійців суміжного підрозділу, втім їх викрили і зупинили. Тоді ворог почав брати прикордонників в оточення, однак їм вдалося вийти і переміститися на запасну позицію. 

"У бою прикордонники «Фрозен» та «Воділа» отримали акубаротравми, «Воділу» також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою", - повідомили у ДПСУ.

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