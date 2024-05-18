Через ворожі обстріли Вовчанської громади на Харківщині поранено мирного жителя

Російська армія обстріляла Вовчанську громаду Харківської області. Під обстрілами опинилися Вовчанськ, Бугаївка, Липці та Білий Колодязь.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими обстрілами з боку російської армії. Ворог скидає на місто авіабомби, запускає ракети та завдає удари з артилерії.

Фото: прокуратура Харківської області

17 травня близько 22:10 окупанти обстріляли с. Бугаївка: повністю знищено будівлю навчального закладу. У м. Вовчанськ та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

Фото: прокуратура Харківської області

Також 17 травня орієнтовно о 16:00 російські військовослужбовці здійснили обстріл с. Липці. Отримав поранення 53-річний цивільний чоловік. Попередньо, війська рф били по селу з РСЗВ.

Фото: прокуратура Харківської області

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).