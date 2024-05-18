"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі обстріли Вовчанської громади на Харківщині поранено мирного жителя

Ворог знищує прикордоння Харківщини.

Через ворожі обстріли Вовчанської громади на Харківщині поранено мирного жителя
обстріли Харківщини
Фото: прокуратура Харківської області

Російська армія обстріляла Вовчанську громаду Харківської області. Під обстрілами опинилися Вовчанськ, Бугаївка, Липці та Білий Колодязь.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими обстрілами з боку російської армії. Ворог скидає на місто авіабомби, запускає ракети та завдає удари з артилерії.

Фото: прокуратура Харківської області

17 травня близько 22:10 окупанти обстріляли с. Бугаївка: повністю знищено будівлю навчального закладу. У м. Вовчанськ та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

Фото: прокуратура Харківської області

Також 17 травня орієнтовно о 16:00 російські військовослужбовці здійснили обстріл с. Липці. Отримав поранення 53-річний цивільний чоловік. Попередньо, війська рф били по селу з РСЗВ.

Фото: прокуратура Харківської області

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies