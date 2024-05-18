У Міноборони заявили, що в "Резерв+" авторизувалися 150 тисяч людей

Також у відомстві розповіли про проблеми з авторизацією.

У Міноборони України заявили, що станом на ранок суботи, 18 травня, 150 тисяч громадян успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+", який використовується для оновлення облікових даних.

У відомстві наголошують, що сотні тисяч запитів ще у черзі.

Відомо, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань військ РФ його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Як пише "Межа", від ранку у застосунку спостерігаються збої в роботі.

"Перші користувачі програми як на Android, так і на iOS повідомляють про проблеми з роботою. Це може бути повʼязано з кількістю охочих оновити дані, що перенавантажує сервера застосунку. Користувачі під час авторизації можуть бачити повідомлення, що "сталося щось дивне", — ідеться у матеріалі.

У Міноборони наголосили, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Також відомо, що застосунок "Резерв+" поки що не доступний за кордоном. Тож, військовозобов’язані, призовники та резервісти, які знаходяться за межами України наразі не зможуть оновити свої дані через програму.