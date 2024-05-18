Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаТехнології

У Міноборони заявили, що в "Резерв+" авторизувалися 150 тисяч людей

Також у відомстві розповіли про проблеми з авторизацією.

У Міноборони заявили, що в "Резерв+" авторизувалися 150 тисяч людей
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

У Міноборони України заявили, що станом на ранок суботи, 18 травня, 150 тисяч громадян успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+", який використовується для оновлення облікових даних.

У відомстві наголошують, що сотні тисяч запитів ще у черзі.

Відомо, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань військ РФ його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Як пише "Межа", від ранку у застосунку спостерігаються збої в роботі. 

"Перші користувачі програми як на Android, так і на iOS повідомляють про проблеми з роботою. Це може бути повʼязано з кількістю охочих оновити дані, що перенавантажує сервера застосунку. Користувачі під час авторизації можуть бачити повідомлення, що "сталося щось дивне", — ідеться у матеріалі.

У Міноборони наголосили, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Також відомо, що застосунок "Резерв+" поки що не доступний за кордоном. Тож, військовозобов’язані, призовники та резервісти, які знаходяться за межами України наразі не зможуть оновити свої дані через програму.

  • Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+", призначений для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які зможуть оновити облікові дані за допомогою програми.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies