США нададуть компоненти для виробництва БПЛА в Україні

У пакеті допомоги на $6 мільярдів передбачається надання компонентів для підтримки виробництва дронів в Україні.

У межах довготривалої військової допомоги США підтримають виробництво українських дронів. У пакеті допомоги зазначені постачання компонентів для виробництва БПЛА.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на перелік допомоги оприлюднений Департаментом оборони США.

Зокрема, у пакеті допомоги на $6 мільярдів у рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), передбачається надання "компонентів для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей".

Наразі невідомо, що мається на увазі під цими словами в американському документі.