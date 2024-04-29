США нададуть компоненти для виробництва БПЛА в Україні

У межах довготривалої військової допомоги США підтримають виробництво українських дронів. У пакеті допомоги зазначені постачання компонентів для виробництва БПЛА.
Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на перелік допомоги оприлюднений Департаментом оборони США.
Зокрема, у пакеті допомоги на $6 мільярдів у рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), передбачається надання "компонентів для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей".
Наразі невідомо, що мається на увазі під цими словами в американському документі.
- 26 квітня глава Пентагону оголосив про новий пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів. У переліку — засоби перехоплення для системи ППО Patriot і NASAMS і комплекси для боротьби із дронами, а також боєприпаси.