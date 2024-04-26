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Глава Пентагону повідомив про новий пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів. Що до нього увійде (доповнено)

У переліку - засоби перехоплення для системи ППО Patriot і NASAMS і комплекси для боротьби із дронами, а також боєприпаси.

Глава Пентагону повідомив про новий пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів. Що до нього увійде (доповнено)
Міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

США виділяють ще один пакет допомоги Україні в розмірі 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

За словами Остіна, нові потужності для Києва купуватимуть в американських виробників. До пакету включать засоби перехоплення для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронам, значна кількість артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.

Остін підкреслив, що це найбільший на сьогодні пакет військової допомоги від США і він підкреслює відданість підтримці України.

Доповнення. Згодом на сайті Пентагону оприлюднили орієнтовний перелік зброї та озброєння, яке отримає Київ:

  • додаткові боєприпаси до систем ППО Патріот;
  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • системи протидії БпЛА;
  • боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • багатоцільові радари;
  • протиартилерійські радари;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • БпЛА Switchblade і Puma;
  • тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння й техніки;
  • підривні боєприпаси;
  • компоненти для підтримки українського виробництва БпЛА та інших можливостей;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підтримка для навчання, технічне обслуговування.
  • Перед початком засідання "Рамштайну" Остін анонсував пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів, у який увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
  • 24 квітня Україна вже отримала допомогу від США на мільярд доларів, до якого увійшли ракети, боєприпаси та інше озброєння для Сил оборони.
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