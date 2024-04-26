Глава Пентагону повідомив про новий пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів. Що до нього увійде (доповнено)

У переліку - засоби перехоплення для системи ППО Patriot і NASAMS і комплекси для боротьби із дронами, а також боєприпаси.

США виділяють ще один пакет допомоги Україні в розмірі 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

За словами Остіна, нові потужності для Києва купуватимуть в американських виробників. До пакету включать засоби перехоплення для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронам, значна кількість артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.

Остін підкреслив, що це найбільший на сьогодні пакет військової допомоги від США і він підкреслює відданість підтримці України.

Доповнення. Згодом на сайті Пентагону оприлюднили орієнтовний перелік зброї та озброєння, яке отримає Київ:

додаткові боєприпаси до систем ППО Патріот;

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

системи протидії БпЛА;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

багатоцільові радари;

протиартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

БпЛА Switchblade і Puma;

тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння й техніки;

підривні боєприпаси;

компоненти для підтримки українського виробництва БпЛА та інших можливостей;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

підтримка для навчання, технічне обслуговування.