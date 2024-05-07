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Умєров обговорив з очільником Пентагону підготовку фортифікацій та ситуацію на фронті

Особливий акцент зробили на необхідності надання додаткових систем ППО для України.

Умєров обговорив з очільником Пентагону підготовку фортифікацій та ситуацію на фронті
Рустем Умєров та Ллойд Остін
Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном і поінформував очільника Пентагону щодо ситуації на фронті.

Про це ідеться у дописі Рустема Умєрова у Facebook.

"Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО", — зазначив глава Міноборони України.

Колеги також обговорили завершення підготовки декількох ліній фортифікацій, що має значний вагомий вплив на зміцнення наших позицій на фронті та підвищення обороноздатності.

"Подякував за дуже потрібний пакет допомоги, який США нещодавно надали. Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога. Продовжуємо партнерство для забезпечення миру та стабільності в регіоні", — додав Рустем Умєров.

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