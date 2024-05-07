Путін хоче панувати на європейському континенті. Це не теоретична загроза, а задекларована ціль, – фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа розуміє загрозу з боку Росії, яка намагається усілякими способами діяти всередині ЄС і ззовні, аби встановити свій контроль над європейським континентом, повідомляє Укрінформ.
“Те, що зараз відбувається в Україні і за що борються українські воїни, стосується також нас... Це війна, в якій йдеться про зміни кордонів в Європі, про європейську війну і знищення незалежності України. Пам’ятаймо, що це також війна з ЄС та усією міжнародною системою, яка діє за принципами”, – наголосила фон дер Ляєн під час Європейського економічного конгресу у Катовіцах.
Вона підкреслила, що Путін прагне до повернення імперій та авторитаризму.
“Він хоче панувати на нашому континенті, і це не якась теоретична загроза, а відкрита ціль, яка ним задекларована”, – підкреслила президент Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн додала, що Польща найкраще знає цю загрозу, відтак в ЄС треба дослухатися до Варшави.
Також президент Єврокомісії підкреслила, що зараз Європу заливає дезінформація й маніпуляції з боку Росії, що має сприяти послабленню підтримки України. Останніми тижнями спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.
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“Метою усіх цих атак є розбрат у наших суспільствах, дії зсередини, атака на наші кордони. Відтак солідарність важлива. Відповідаючи на цю загрозу, я завжди підтримую ЄС, оскільки саме Євросоюз буде готовий захищати наше верховенство права, захищаючи Україну і Європу”, – наголосила президент Єврокомісії.
Вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно.
Президент Єврокомісії підкреслила, що у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань. Його завданням буде підтримка і розвиток найсучаснішого ОПК країн ЄС для захисту від зовнішньої агресії.
- Сьогодні, 7 травня, Рада міністрів ЄС із зовнішніх справ розгляне український план відновлення. План представила Україна у рамках реалізації багаторічного пакета допомоги ЄС.
- На початку лютого Європейська рада підтримала створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. Наприкінці місяця ухвалили остаточне рішення про започаткування проєкту фінансування Ukraine Facility.
- Однією з умов здійснення цих виплат було представлення Україною національного плану відбудови та реформ, які сприятимуть демократичному розвитку країни та її наближенню до членства в ЄС.