Путін хоче панувати на європейському континенті. Це не теоретична загроза, а задекларована ціль, – фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії зазначила, що війна РФ проти України – це також війна з ЄС та усією міжнародною системою.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа розуміє загрозу з боку Росії, яка намагається усілякими способами діяти всередині ЄС і ззовні, аби встановити свій контроль над європейським континентом, повідомляє Укрінформ.

“Те, що зараз відбувається в Україні і за що борються українські воїни, стосується також нас... Це війна, в якій йдеться про зміни кордонів в Європі, про європейську війну і знищення незалежності України. Пам’ятаймо, що це також війна з ЄС та усією міжнародною системою, яка діє за принципами”, – наголосила фон дер Ляєн під час Європейського економічного конгресу у Катовіцах.

Вона підкреслила, що Путін прагне до повернення імперій та авторитаризму.

“Він хоче панувати на нашому континенті, і це не якась теоретична загроза, а відкрита ціль, яка ним задекларована”, – підкреслила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Польща найкраще знає цю загрозу, відтак в ЄС треба дослухатися до Варшави.

Також президент Єврокомісії підкреслила, що зараз Європу заливає дезінформація й маніпуляції з боку Росії, що має сприяти послабленню підтримки України. Останніми тижнями спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.

“Метою усіх цих атак є розбрат у наших суспільствах, дії зсередини, атака на наші кордони. Відтак солідарність важлива. Відповідаючи на цю загрозу, я завжди підтримую ЄС, оскільки саме Євросоюз буде готовий захищати наше верховенство права, захищаючи Україну і Європу”, – наголосила президент Єврокомісії.

Вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно.

Президент Єврокомісії підкреслила, що у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань. Його завданням буде підтримка і розвиток найсучаснішого ОПК країн ЄС для захисту від зовнішньої агресії.