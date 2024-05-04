«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
ГоловнаСвіт

МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками хакерської групи APT28

Варшава закликала "всі країни, особливо Росію, приватні компанії та приватних осіб дотримуватися принципів відповідальної поведінки у кіберпросторі".

МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками хакерської групи APT28
МЗС Польщі
Фото: МЗС Польщі

Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої Росією хакерської групи APT28.

Про це повідомило польське Міністерство закордонних справ.

"Польща, яка також є однією з цілей атак APT28, рішуче засуджує повторювані, неприйнятні та шкідливі дії, що здійснюються у кіберпросторі російськими організаціями", - йдеться в заяві відомства.

МЗС зазначило, що позиція Варшави з цього приводу "висловлена у заявах Євросоюзу та НАТО". 

"Ми закликаємо всі країни, особливо Росію, приватні компанії та приватних осіб дотримуватися принципів відповідальної поведінки у кіберпросторі", - наголосило міністерство.

У відомстві додали, що країна в умовах постійного зростання загроз у кіберпросторі активно працює над захистом національної критичної інфраструктури, підвищенням стійкості та посиленням кіберзахисту.

Про які кібератаки йдеться

  • 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
  • Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
  • Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.
  • До речі, декілька років тому чеські МЗС і Міноборони стали жертвами хакерської атаки з боку APT28, яке тоді зламало інформаційні системи міністерств.
  • На останні кібератаки відреагував Євросоюз. Із цього приводу з'явилася заява глави євродипломатії Жозепа Борреля.
  • 2 травня заяву щодо гібридних атак Росії оприлюднив блок НАТО.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies