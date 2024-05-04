МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками хакерської групи APT28

Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої Росією хакерської групи APT28.
Про це повідомило польське Міністерство закордонних справ.
"Польща, яка також є однією з цілей атак APT28, рішуче засуджує повторювані, неприйнятні та шкідливі дії, що здійснюються у кіберпросторі російськими організаціями", - йдеться в заяві відомства.
МЗС зазначило, що позиція Варшави з цього приводу "висловлена у заявах Євросоюзу та НАТО".
"Ми закликаємо всі країни, особливо Росію, приватні компанії та приватних осіб дотримуватися принципів відповідальної поведінки у кіберпросторі", - наголосило міністерство.
У відомстві додали, що країна в умовах постійного зростання загроз у кіберпросторі активно працює над захистом національної критичної інфраструктури, підвищенням стійкості та посиленням кіберзахисту.
Про які кібератаки йдеться
- 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
- Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
- Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.
- До речі, декілька років тому чеські МЗС і Міноборони стали жертвами хакерської атаки з боку APT28, яке тоді зламало інформаційні системи міністерств.
- На останні кібератаки відреагував Євросоюз. Із цього приводу з'явилася заява глави євродипломатії Жозепа Борреля.
- 2 травня заяву щодо гібридних атак Росії оприлюднив блок НАТО.