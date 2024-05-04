США намагаються посилити світовий тиск на Росію через ядерну зброю в космосі, — NYT

В Америки з'явилися докази, що Росія розробляє ядерний пристрій не для мирних цілей.

Американські офіційні особи намагаються посилити міжнародний тиск на Росію, щоб вона не розгортала протисупутникову ядерну зброю в космосі, і отримали інформацію, яка суперечить поясненням Москви про те, що пристрій, який вона розробляє, призначений для мирних наукових цілей, заявив у п'ятницю 3 квітня високопоставлений чиновник Державного департаменту США, пише The New York Times.

Занепокоєння з приводу розробки Росією нового покоління космічної ядерної зброї зростає у Вашингтоні, особливо після того, як минулого місяця Москва наклала вето на заходи ООН, спрямовані на збереження космосу вільним від такої зброї.

Деякі республіканці вважають, що адміністрація Байдена недостатньо робить для того, щоб стримати російську роботу над пристроєм, а інші стурбовані очевидним рішенням Китаю не тиснути на Москву, щоб вона зупинилася.

У п’ятницю, помічник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Мелорі Стюарт, заявила, що, хоча Сполучені Штати знали про те, що Росія прагне розробити такий пристрій роками, "лише нещодавно змогли зробити більш точну оцінку його прогресу".

Стюарт додала, що орбіта, яку займе російський супутник, знаходиться в регіоні з високим рівнем радіації, який не використовується іншими супутниками.

"Все, що ми робимо на дипломатичній арені, спрямоване на те, щоб не дати росіянам продовжити цю програму. Міжнародна реакція має бути обурливою, якщо це дійсно буде продовжено, тому, що це стосується кожного, чи не так? Кожну окрему країну. Це нерозбірливо за своїм потенційним впливом", — додала вона.

На відміну від традиційних ядерних арсеналів, ця зброя не буде призначена для ураження Землі. Натомість, вона може знищити комерційні й військові супутники, в тому числі ті, які змінюють глобальні комунікації.

За словами Стюарт, хоч пристрій не розгорнутий і не становить безпосередньої загрози, він, у разі запуску і використання, "зробить нижню навколоземну орбіту непридатною для використання на певний час".

На нижній навколоземній орбіті розміщені супутники уряду США і таких комунікаційних компаній, як Starlink, а це означає, що зброя може вивести з ладу багато супутників, а не лише ті, проти яких вона спрямована.