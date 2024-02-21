Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю, - Bloomberg

США та їхні союзники намагаються відмовити Росію від розгортання таких засобів через Китай та Індію.

США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Росія розробляє космічний потенціал для знищення супутників за допомогою ядерної зброї, повідомили джерела видання

Зазначається, що ядерна боєголовка на орбіті порушить Договір про космос 1967 року, який підписала Росія.

Представники Білого дому відмовилися від коментарів.

Водночас, російський диктатор Путін заявив, що РФ виступає проти розміщення ядерної зброї в космосі. “Ми робимо в космосі тільки те, що мають інші країни, включаючи Сполучені Штати”, - сказав Путін.

Джерела розповіли, що США та їхні союзники намагаються відмовити Росію від розгортання таких засобів. Це робиться через Китай та Індію, які вважаються більш впливовими в Москві.

Крім того, за словами джерел, це питання може бути обговорене міністрами закордонних справ “Великої сімки” під час зустрічі в Італії в квітні 2024 року.

Згідно з поточною оцінкою, Росія не планує підривати будь-яку орбітальну зброю. Втім, існує ризик аварії, і ядерний вибух потенційно може вразити приблизно третину супутників і завдати шкоди системам зв’язку на землі.

Наслідки вибуху залежатимуть від розміру боєголовки. Вони не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої, які вимагають виправлення помилок, за словами знайомого з космічною зброєю джерела.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, станом на квітень 2023 року на орбіті Землі було майже 7,8 тис. робочих супутників.