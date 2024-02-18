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NYT: США обговорили питання російської ядерної зброї у космосі з Китаєм та Індією

Будь-який ядерний вибух у космосі небезпечний для лише для США, а й для Китаю та Індії.

NYT: США обговорили питання російської ядерної зброї у космосі з Китаєм та Індією
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час бесіди з колегами із Китаю та Індії в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції обговорив можливість створення Росією ядерної космічної зброї, передає "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Блінкен дав зрозуміти колегам, що будь-який ядерний вибух у космосі небезпечний для лише для Вашингтона, а й Пекіна та Нью-Делі - він знищить як американські супутники, так і китайські та індійські.

Американський держсекретар також зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не буде вести переговори зі США, тож лідери Китаю та Індії мають відмовити його від наміру, який може призвести до катастрофи.

Джерела NYT заявили, що якщо ядерний вибух у космосі станеться, то вийдуть із ладу глобальні системи зв'язку. Це призведе до збоїв у роботі всіх систем, починаючи від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку і регулювання роботи генераторів і насосів.

Також уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті й ускладнять навігацію або ж можуть унеможливити її для супутників, серед яких Starlink та супутники-шпигуни.

Водночас джерела видання припускають, що у випадку, коли РФ таки виведе на орбіту ядерну зброю, то її не підірвуть. Ця зброя залишатиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, при цьому Путін у разі посилення на нього тиску може знищити економіку, не зачіпаючи при цьому населення Землі.

Високопоставлений представник розвідки повідомив виданню, що Росія може розробляти ядерну зброю космічного базування, бо російський диктатора думає, що його опоненти не ризикнуть піти на пряму конфронтацію з РФ.

  • Дням з'явилася інформація, що Білий дім планує поінформувати конгресменів, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос.
  • Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер надав для ознайомлення членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці".
  • В свою чергу, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до повідомлення Тернера.
  • Радник з питань національної безпеки відмовився деталізувати характер загрози, але підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".
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