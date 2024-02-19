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США розглядають можливість постачання Україні модифікованих ракет ATACMS — NBC

Якщо республіканці продовжуватимуть блокувати військову допомогу Україні, Білий дім може надати Києву ракети ATACMS, здатні вразити контрольований Росією Крим. 

США розглядають можливість постачання Україні модифікованих ракет ATACMS — NBC
Фото: euronews.com

Адміністрація президента США Джо Байдена розгляжає можливість надати Україні балістичні ракети ATACMS нової модифікації з більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, повідомляє NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

Після місяців отримання запитів від українських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена працює над постачанням Україні нових далекобійних ракет. 

Наразі США схиляються до того, щоб відправити в Україну модифікований варіант ракет ATACMS із більшим радіусом дії.

За словами співрозмовників NBC News, у разі, якщо Конгрес схвалить дофінансування України, США можуть включити нові ATACMS до одного із перших пакетів військової допомоги цього року. Водночас Вашингтон готовий направити Києву боєприпаси й артилерію.

Також  Вашингтон може домовитися із союзниками, щоб надати Україні ракети і поповнити американські запаси ATACMS.

Представники Пентагону зі свого боку повідомили, що у США є обмежений запас ATACMS, і що ракети навряд чи відправлять в Україну без можливості поповнити їхні арсенали.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що більшу частину своєї зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у суботу в Мюнхені він присвятив обговоренню потреби України в зброї більшої дальності.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Вашингтон негласно поставив Києву ракети великої дальності ATACMS. Politico зазначало, що США вперше надали Україні обладнання, здатне вражати цілі "далеко за лінією фронту".

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