У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
ГоловнаСвіт

Росіяни тричі обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не було.

Росіяни тричі обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини
Сумщина (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом доби російські окупанти здійснили три обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 30 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв зі ствольної артилерії Миколаївку Семенівської громади (9 приходів).

У Сумській області окупанти обстріляли з АГС Середину-Буду Шосткинського району (16 приходів), унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Крім цього, з міномета 120 мм було обстріляно Сорокине (5 приходів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies