Росіяни тричі обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Протягом доби російські окупанти здійснили три обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 30 вибухів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
У Чернігівській області ворог обстріляв зі ствольної артилерії Миколаївку Семенівської громади (9 приходів).
У Сумській області окупанти обстріляли з АГС Середину-Буду Шосткинського району (16 приходів), унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Крім цього, з міномета 120 мм було обстріляно Сорокине (5 приходів).
Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не було.
- Чернігівська область межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. За даними військових, щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини.
- Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Із 3 лютого на Сумщині заборонений рух транспорту на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.