Росіяни тричі обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не було.

Протягом доби російські окупанти здійснили три обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 30 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв зі ствольної артилерії Миколаївку Семенівської громади (9 приходів).

У Сумській області окупанти обстріляли з АГС Середину-Буду Шосткинського району (16 приходів), унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Крім цього, з міномета 120 мм було обстріляно Сорокине (5 приходів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не було.