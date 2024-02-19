Президент Сербії відкидає можливість санкцій проти РФ через смерть Навального, але вважає, що відносини країн ускладняться

Він підкреслив, що смерть Навального "розпалила новий вогонь", додавши, що "трагічно, коли гине молода людина".

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що після смерті російського політика Олексія Навального відносини між Белградом і Москвою будуть "складнішими". Проте він відкинув можливість упровадження санкцій проти Росії, пише із посиланням на заяву президента в ефірі каналу Prva Euronews.

Він підкреслив, що смерть Навального "розпалила новий вогонь", додавши, що "трагічно, коли гине молода людина". Загалом коментувати смерть політика він відмовився, сказавши, що він "не слідчий орган".

"Це справа політичних аналітиків, але не президента держави. Але позиція для нас стане більш важкою, я не сумніваюся", – сказав він.

Президент Сербії також відповів, чому під час участі в Мюнхенській конференції з безпеки 16 лютого, коли стало відомо про смерть Навального, він не аплодував під час виступу дружини критика Кремля Юлії.

"Раптом поруч зі мною сіла жінка, і я поняття не мав, хто вона", – сказав Вучич.