Іракські збройні групи призупинили атаки на об'єкти США після визіту командувача сил “Кудс”, − ЗМІ

Візит командувача елітними іранськими силами “Кудс” до Багдада призвів до призупинення нападів на американські війська з боку іранських груп в Іраку.

Про це пише Reuters з посиланням на численні іранські та іракські джерела.

Видання зазначає − це ознака, що Тегеран хоче запобігти ширшому конфлікту.

Есмаїл Гаані зустрівся з представниками кількох озброєних груп в аеропорту Багдада 29 січня. Зустріч відбулася менше ніж через 48 годин після того, як Вашингтон звинуватив ці групи у вбивстві трьох американських солдатів на аванпості "Tower22" в Йорданії. Зазначимо, попередника Гаані вбив американський безпілотник поблизу того самого аеропорту чотири роки тому.

За його словами, “проливання американської крові ризикує серйозною відповіддю США”.

Гаані заявив, що ополченцям слід “залягти на дно”, щоб уникнути ударів США по їхніх старших командирах, руйнування ключової інфраструктури або навіть прямої відплати Ірану.

Зі закликом не погодилася лише одна група. Наступного дня елітне угруповання “Катаїб Хезболла”, яке підтримує Іран, оголосило про призупинення атак.

“З 4 лютого не було атак на війська США в Іраку та Сирії – проти понад 20 нападів за два тижні до візиту Каані”, − підкреслює Reuters.

За що відповідають Сили "Кудс"

Сили “Кудс” − одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що спеціалізується на нетрадиційних засобах ведення війни та військових розвідувальних операціях. Генерал армії США, учасник війни в Іраку Стенлі Маккристал описує “Кудс” як організацію, що є аналогом поєднання ЦРУ та Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC) у США.

"Кудс" відповідають за екстериторіальні операції і надають підтримку недержавним акторам у багатьох країнах, включно з “Хезболлою”, ХАМАСом, Палестинським ісламським джихадом, єменськими хуситами і шиїтськими збройними формуваннями в Іраку, Сирії та Афганістані.