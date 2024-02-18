Байден: Українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу

Президент США Джо Байден у суботу ввечері зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб обговорити вихід ЗСУ з Авдіївки та ще раз підтвердити подальшу підтримку українців у війні з Росією, ідеться на сайті Білого дому.
«Сьогодні вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці», — йдеться в повідомленні.
Також президент Джо Байден підкреслив «відданість» Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці «жорстокого вторгнення Росії».
Він наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення українських сил.
Президент США підтвердив міцну двопартійну підтримку в уряді США та американського народу щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідності притягнення російського уряду до відповідальності за війну в Україні.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував і відмовився винести законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, на голосування.
- На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт не буде схвалено раніше середини березня.
- Згідно рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.