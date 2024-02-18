Байден: Українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу

Президент США заявив, що ЗСУ змушені були відступати через скорочення постачання військової допомоги.

Президент США Джо Байден у суботу ввечері зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб обговорити вихід ЗСУ з Авдіївки та ще раз підтвердити подальшу підтримку українців у війні з Росією, ідеться на сайті Білого дому.

«Сьогодні вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці», — йдеться в повідомленні.

Також президент Джо Байден підкреслив «відданість» Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці «жорстокого вторгнення Росії».

Він наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення українських сил.

Президент США підтвердив міцну двопартійну підтримку в уряді США та американського народу щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідності притягнення російського уряду до відповідальності за війну в Україні.