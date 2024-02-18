У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Збройні Сили залишають Авдіївку та відходять на більш вигідні рубежі - Головнокомандувач
Збройні Сили залишають Авдіївку та відходять на більш вигідні рубежі - Головнокомандувач
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
ГоловнаСвіт

Байден: Українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу

Президент США заявив, що ЗСУ змушені були відступати через скорочення постачання військової допомоги.

Байден: Українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у суботу ввечері зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб обговорити вихід ЗСУ з Авдіївки та ще раз підтвердити подальшу підтримку українців у війні з Росією, ідеться на сайті Білого дому.

«Сьогодні вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці», — йдеться в повідомленні.

Також президент Джо Байден підкреслив «відданість» Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці «жорстокого вторгнення Росії».

Він наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення українських сил. 

Президент США підтвердив міцну двопартійну підтримку в уряді США та американського народу щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідності притягнення російського уряду до відповідальності за війну в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies