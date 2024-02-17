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Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця місяця

Угорський парламент може ратифікувати заявку 26 лютого. 

Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця місяця
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) прибуває на засідання Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

У суботу, 17 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця.

"Це гарна новина, що наша суперечка зі Швецією незабаром буде врегульована. Ми рухаємося в тому напрямку, що на початку весняної сесії парламенту зможемо ратифікувати вступ Швеції до НАТО", – заявив Орбан, пише Reuters.

Очікується, що парламент збереться 26 лютого.

Як пише видання, Орбан зазначив, що він і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зробили кроки "для відновлення довіри" між двома країнами. Однак він не уточнив, що це були за кроки.

Також зазначено, що Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка ще не ратифікувала заявку Швеції, адже цей процес вимагає підтримки всіх членів Альянсу. 

Зволікання призвело до погіршення відносин зі США і викликало занепокоєння серед американських союзників.Причиною затримки ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО керівна партія Орбана "Фідес" назвала необґрунтовані звинувачення Швеції в тому, що вона підриває демократію в Угорщині.

Також Орбан неодноразово заявляв, що його уряд підтримує вступ Швеції до НАТО, але відповідне законодавство застрягло в угорському парламенті з середини 2022 року.

  • На початку лютого Німеччина заявила про посилення тиску на Віктора Орбана, щоб той прискорив схвалення заявки Швеції на членство в НАТО.
  • 5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра Віктора Орбана "Фідес".
  • Депутати від "Фідес" погрожували відкласти ратифікацію шведської заявки доти, доки прем'єр-міністр Швеції не відвідає Будапешт. Це, на думку депутатів Орбана, необхідно, щоб загладити "провину" Стокгольма, який критикував Угорщину за відхід від демократії.
  • Угорщина залишилася єдиною державою, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО. Передостанньою це зробила Туреччина.
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