Україна може отримати перші F-16 вже влітку — Foreign Policy

Перші винищувачі F-16 можуть з’яввитися в українському небі, ймовірно, вже у червні 2024 року, пише Foreign Policy з посиланням на європейських посадовців.
"Думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", — зазначив оборони Литви Арвидас Анушаускас.
Також ще однин європейський посадовець на умовах анонімності заявив, що вже в перший місяць літа в Україні можуть використовувати американські винищувачі.
Видання додає, що українська влада розраховує, що до кінця фінансового року в США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що точну дату передачі винищувачів F-16 не оприлюднюватимуть у цілях безпеки, проте Україна їх отримає, щойно буде готовою обслуговувати техніку.
- У січні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна зможе отримати літаки F-16, дрони відповідного класу, засоби РЕБ та ракети у достатній кількості, то вже до кінця року зможе закрити небо.
- Тому в Україні інтенсивно готують інфраструктуру та персонал, щоб отримати винищувачі від партнерів.
- Уряд Нідерландів повідомив, що передасть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.Загалом від Нідерландів наша держава отримає 24 F-16.
- Канада виділяє Україні 60 мільйонів доларів на підтримку майбутнього авіафлоту F-16. Гроші використають на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.