Україна може отримати перші F-16 вже влітку — Foreign Policy

Очікується, що українські пілоти завершать навчання на F-16 до вересня.

Перші винищувачі F-16 можуть з’яввитися в українському небі, ймовірно, вже у червні 2024 року, пише Foreign Policy з посиланням на європейських посадовців.

"Думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", — зазначив оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Також ще однин європейський посадовець на умовах анонімності заявив, що вже в перший місяць літа в Україні можуть використовувати американські винищувачі.

Видання додає, що українська влада розраховує, що до кінця фінансового року в США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.