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Україна може отримати перші F-16 вже влітку — Foreign Policy

Очікується, що українські пілоти завершать навчання на F-16 до вересня.

Україна може отримати перші F-16 вже влітку — Foreign Policy
Фото: Міноборони

Перші винищувачі F-16 можуть з’яввитися в українському небі, ймовірно, вже у червні 2024 року, пише Foreign Policy з посиланням на європейських посадовців.

"Думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", — зазначив оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Також ще однин європейський посадовець на умовах анонімності заявив, що вже в перший місяць літа в Україні можуть використовувати американські винищувачі.

Видання додає, що українська влада розраховує, що до кінця фінансового року в США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що точну дату передачі винищувачів F-16 не оприлюднюватимуть у цілях безпеки, проте Україна їх отримає, щойно буде готовою обслуговувати техніку.
  • У січні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна зможе отримати літаки F-16, дрони відповідного класу, засоби РЕБ та ракети у достатній кількості, то вже до кінця року зможе закрити небо.
  • Тому в Україні інтенсивно готують інфраструктуру та персонал, щоб отримати винищувачі від партнерів. 
  • Уряд Нідерландів повідомив, що передасть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.Загалом від Нідерландів наша держава отримає 24 F-16.
  • Канада виділяє Україні 60 мільйонів доларів на підтримку майбутнього авіафлоту F-16. Гроші використають на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.
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