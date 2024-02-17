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Шольц закликає союзників збільшувати витрати на оборону, – Politico

ФРН має серйозні наміри збільшити витрати на оборону.

Шольц закликає союзників збільшувати витрати на оборону, – Politico
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина серйозно налаштована збільшити свої витрати на оборону в довгостроковій перспективі й хоче, щоб європейські союзники не поступалися їй у допомозі Україні. Шольц наголосив, що німецький уряд підтримує Україну і виступає за створення надійного стримуючого фактору проти Росії.

Про це сьогодні  заявив канцлер Олаф Шольц, – пише Politico.

"Ясно одне: ми, європейці, повинні робити набагато більше для нашої безпеки зараз і в майбутньому. Наша готовність до цього значна", — сказав він.

Він сказав, що Німеччина, яку в минулому часто критикували за недостатні витрати на оборону, досягне поставленої НАТО мети витрачати 2% ВВП на військові потреби протягом "2020-х, 2030-х років і далі". Згідно з даними, Кільського інституту, Німеччина, безумовно, є провідним прихильником України з точки зору військової допомоги в Європі. Шольц повідомив, що цього року Німеччина надасть Україні додатково 7 мільярдів євро військової допомоги.

"Я дуже хотів би — і це те, що я і деякі мої колеги лобіюємо тут — щоб подібні рішення були прийняті й в інших столицях", — сказав Шольц.

Шольц визнав політичні труднощі, пов'язані зі збільшенням оборонних видатків в умовах економічних обмежень., однак, за його словами, ризик не протистояти президенту Росії Володимиру Путіну є величезним.

Німеччина оголосила новий пакет допомоги – на 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із запасів, 120 000 боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T.

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