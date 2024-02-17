Польські фермери заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок суботи, 17 лютого, на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною у чергах перебувають близько 3,3 тис вантажівок.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"У чергах по той бік кордону в напрямку нашої держави в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів", – зазначає речник Держприкордонслужби.
На пункті пропуску "Краківець" черга з 1600 вантажівок, а в "Ягодині" – понад пів тисячі.
- З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною. Як ідеться в заяві профспілки індивідуальних фермерів "Солідарність", будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".