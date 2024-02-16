Польські аграрії заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова - Краківець", повідомляє РБК-Україна із посиланням на Прикордоннму службу.

За інформацією польських прикордонників, сьогодні, 16 лютого, близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова" польські аграрії розпочали блокування руху. Блокується рух вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Прикордонники попереджають про ускладнення як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Станом на 12:00 на території Польщі у бік України у черзі очікують близько 1730 вантажівок.

Раніше польська профспілка індивідуальних фермерів «Солідарність» повідомила, що фермери планують заблокувати усі переходи на кордоні з Україною із 20 лютого. Акцію планують на 30 днів.

15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський після зустрічі з представниками фермерів заявив, що Київ і Варшава ведуть переговори про укладення угоди щодо сільськогосподарських товарів.

Того ж дня прем'єр-міністр України обговорив критичну ситуацію на кордоні із польським колегою Дональдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно. Інцидент стався 11 лютого. Тоді страйкарі зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин. Поліція, яка була на місці події відкрила справу.