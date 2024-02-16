СБУ заявила про викриття ексочільниці “Роспошти”, яка діяла під час окупації Ізюма

Раніше жінка була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти. Але після захоплення міста вона підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу, за що отримала керівну посаду.

Служба безпеки України повідомила, що встановила особу ще однієї колаборантки у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини. Мова йде про колишню очільницю «філії російської пошти» в м. Ізюм.

До повномасштабного вторгнення вона була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти. Але після захоплення міста жінка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. За це агресор призначив її на керівну посаду.

У лавах псевдоустанови зловмисниця організувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках місцевих жителів.

За даними СБУ, колаборантка також у супроводі озброєних окупантів примусово роздавала кремлівську «макулатуру» всім відвідувачам захопленої пошти. У цих «виданнях» російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення РФ, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати загарбників.

Крім того, фігурантка намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою країни-агресора.

Після деокупації Ізюма колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус «поза політикою».

Втім співробітники СБУ зібрали докази її злочинної діяльності та притягнули до кримінальної відповідальності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нещоавно У Харкові затримали прихильника рашизму, який наводив ракети на місто. 58-річний чоловік обходив місця обстрілів, знімав результати і передавав окупантам.