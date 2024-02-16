Головне за ніч та ранок п'ятниці, 16 лютого: ситуація в Авдіївці, 34 штурми під Мар'їнкою, понад 400 тисяч знищених окупантів

Російська армія застосовує в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства. Ворог використовує по 60 авіабомб і б'є цілодобово. Окрім того, він проводить обстріли артилерією і ракетними системами залпового вогню, повідомили в 3-й штурмовій бригаді, яку перекинули на Авдіївський напрямок.

"Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", – розповіли захисники.

У бригаді додали, що її підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.

Учора 3-тя штурмова бригада підтвердила, що її терміново передислокували для посилення у район Авдіївки. На момент заведення бригади ситуацію вони охарактеризували як "надзвичайно критичну".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Сили оборони минулої доби відбили 28 атак ворога у районах Авдіївки, Ласточкиного та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 34 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1210 російських окупантів, 23 танки, 39 бронемашин, 21 артсистему.

Загалом Росія вже втратила в Україні 400 300 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російська армія знову атакувала Миргородський район Полтавської області. Вночі було влучання на відкритій території.

На щастя, жертв та постраждалих немає, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"Упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години", – сказав він.

Росіяни били по Полтавській області і днем раніше, рано вранці 15 лютого. Ворог влучив у склад, унаслідок чого там зайнялася пожежа в 100 квадратних метрів.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.

Про це стало відомо з коментаря речника Білого дому Ендрю Бейтса для The Hill, у якому той заявив, що Джонсон "втік, замість того, щоб припинити завдавати шкоди нашій національній безпеці". Бейтс також додав, що це "незаслужені канікули для того, хто допомагає вбивчій війні Росії та підриває наші стосунки з найближчими союзниками".

Офіційний акаунт Білого дому у мережі X відреагував на поведінку республіканців-трампістів яскравою ілюстрацією, де позиція президента Байдена зображена в прямому сенсі слова прямолінійною, а республіканців – манівцями "нам потрібні норми про кордон", "нам не потрібні норми про кордон", "ми не будемо голосувати без норм про кордон".

Саміт НАТО у Вашинтоні у 2024, як і минулорічний у Вільнюсі, завершиться без офіційного запрошення України до Альянсу. Таку думку в інтерв'ю "Суспільному" висловив представник Держепу США Деніел Сайзек.

За словами посадовця, НАТО останніми роками зміцнюється, про що свідчить приєднання Фінляндії та фінішна пряма до вступу Швеції. Проте Україна цьогоріч ще не зможе рухатися їхніми слідами.

"Попри всі розбіжності, члени НАТО погоджуються, що вступ України має обов'язково статися. Але... мабуть, вже після війни", – відверто заявив пан Сайзек.

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