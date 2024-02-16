Росіяни б'ють по Авдіївському коксохіму фосфорними снарядами, від яких горять цистерни з мазутом, – 3-тя штурмова

Російська армія застосовує в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.

Ворог використовує по 60 авіабомб і б'є цілодобово. Окрім того, він проводить обстріли артилерією і ракетними системами залпового вогню, повідомили в 3-ій штурмовій бригаді, яку перекинули на Авдіївський напрямок.

"Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", – розповіли захисники.

У бригаді додали, що її підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.

Учора 3-тя штурмова бригада підтвердила, що її терміново передислокували для посилення у район Авдіївки. На момент заведення бригади ситуацію вони охарактеризували як "надзвичайно критичну".