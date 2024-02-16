На Харківщині за добу ворог обстріляв 15 населених пунктів, 3 людини загинули

За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів Харківщини: Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка та ін.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдавали авіаударів по с. Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне та ін.

О 6:24 ворог здійснив обстріл с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджений приватний будинок. Постраждалі відсутні.

Близько 20:09 ворог завдав ударів по території невстановленим боєприпасом по с. Липці Харківського району. Пошкоджений будинок. Без постраждалих.

Близько 17:40 ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами с. Чорне Куп‘янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд.

Загинули три людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані та 53-річний чоловік.

Близько 11:00 ворог завдав ударів по м. Вовчанськ, а також по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Обидва влучання в приватний будинок. Пошкоджено вікна, ворота, паркан. Постраждалих не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки біля Синьківки та Іванівки.

Протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 16,09 га території та знешкодили 192 вибухонебезпечні предмети.