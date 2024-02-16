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Росіяни завели ракетоносії в пункти базування через шторм, - Гуменюк

Зараз два кораблі несуть чергування у районі Новоросійська, відстежуючи обстановку, один - в Азовському морі.

Росіяни завели ракетоносії в пункти базування через шторм, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські ракетоносії у Чорному та Азовському морях завели у пункти базування через шторм.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Корабельне угруповання ворога було згорнуте, штормова погода посилилась, вони (ракетоносії, - ред.) були змушені зайти у пункти базування. Зараз два кораблі несуть чергування у районі Новоросійська, відстежуючи обстановку, один в Азовському морі", - сказала Гуменюк.

Водночас вона наголосила, що ракетна небезпека залишається - ворог будь-якої миті може вивести ракетоносії, тому потрібно зберігати пильність.

Нагадаємо, що під час учорашньої ранкової атаки росіяни запускали по Україні "Калібри" з корабля "Адмірал Макаров" із Чорного моря.

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