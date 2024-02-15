Головне за четвер, 15 лютого: ситуація в Авдіївці, бомбардування Харківщини, удари авіації Сил оборони

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 лютого – в нашій новині.

Попри складну ситуацію в Авдіївці, місто не оточене, хоча зазнає шквального вогню ворога.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Хоча постачання, евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Звідси головний висновок - Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча про це може трубити російська пропаганда", - сказав Лиховій.

Він наголосив, що ситуація постійно змінюється, і військові не будуть показувати і коментувати події на цьому напрямку в режимі реального часу, оскільки це небезпечно для бійців та може призвести до зриву операцій.

На Харківщині внаслідок влучання керованої авіабомби окупантів у автомобіль цивільних загинуло три людини, також виникла пожежа у житловому будинку.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

О 20.15 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".

Про це стало відомо із картки законопроєкту 7457. Згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуває чинності через пів року після його оприлюднення.

Адміністрація президента США Джо Байдена має хоч і складний, але цілком законний спосіб відправити в Україну мільйон артилерійських снарядів, пише видання Forbes.

Як зазначає видання, у той час, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже два роки, республіканці в Конгресі США, які допомагають РФ, продовжують затримувати фінансування для України, українським артилерійським батареям бракує боєприпасів. Сьогодні вони випускають лише дві тисячі снарядів на день. У той же час, росіяни – разом зі снарядами з Північної Кореї та Ірану – випускають до 10 тисяч снарядів на день.

За інформацією видання, у Байдена існує "бюрократично складний, але абсолютно легальний спосіб для адміністрації президента США відправити в Україну те, чого українські бригади потребують найбільше – мільйони артилерійських снарядів.

"Спротив Трампа й республіканців не означає, що Байден безсилий допомогти Україні", – зазначають у Forbes.

Докладніше – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!