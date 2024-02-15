Це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди.

Президент України провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед запланованими вагомими зустрічами з партнерами, новими угодами.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди”, - наголосив президент.

Він також доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою щодо прикордонної ситуації з Польщею.

“Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський також провів зустріч із представниками українського бізнесу, на якій обговорили те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі.

“Є перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів. Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати “білий” бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки”, - розповів президент.

Він підкреслив, що всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові межі для рішень теж уже окреслені.

“Доповідь Головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів”, - запевнив Верховний головнокомандувач, і зазначив, що підписав сьогодні кілька указів про нові заміни в Силах оборони України.

Крім того, Володимир Зеленський подякував захисникам неба за відбиття чергової російської ракетної атаки, в якій було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено.