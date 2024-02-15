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В Києві зареєстрували чергові температурні рекорди

У лютому в Києві оновлено вже шість температурних рекордів.

В Києві зареєстрували чергові температурні рекорди
Зимовий Київ
Фото: EPA/UPG

Вчора, 14 лютого, мінімальна температура повітря у Києві склала 3,1°С. Таким чином вона перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5°С. Ця температура перевищила попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.

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Загалом в лютому у Києві оновлено вже шість температурних рекордів.

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