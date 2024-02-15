В Києві зареєстрували чергові температурні рекорди

Вчора, 14 лютого, мінімальна температура повітря у Києві склала 3,1°С. Таким чином вона перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5°С. Ця температура перевищила попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.
Загалом в лютому у Києві оновлено вже шість температурних рекордів.
- В Києві у січні середньомісячна температура повітря склала -2,6°С. Це на 0,6°С вище за кліматичну норму.
- За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньорічна температура 2023 року у Києві склала +10,8°С. Це на 1,8°С вище кліматичної норми.