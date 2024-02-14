ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця

Дисциплінарна палата ВРП у кінці січня зупинила розгляд справи, щоб, як стверджується, отримати відповіді на запити та необхідні документи. Наразі Тандир перебуває під вартою. Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню.

Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця.

“14 лютого 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дисциплінарну справу було відкрито 10 січня 2024 року. 31 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи на період необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

За інформацією Hromadske, у кінці січня тоді член ВРП Віталій Саліхов казав, що висунув пропозицію зупинити розгляд, бо не встигає підготувати висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував, а сам незабаром мав іти у відпустку.

Справа судді Тандира