ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця

Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця.
“14 лютого 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дисциплінарну справу було відкрито 10 січня 2024 року. 31 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи на період необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
За інформацією Hromadske, у кінці січня тоді член ВРП Віталій Саліхов казав, що висунув пропозицію зупинити розгляд, бо не встигає підготувати висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував, а сам незабаром мав іти у відпустку.
Справа судді Тандира
- 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
- За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
- У грудні 2023 року суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня.