Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО

Суддя Олексій Тандир, перебуваючи пів року у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння Тандиром смертельної ДТП, йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
Про це пише "Бабель" з посиланням на документ з Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області.
У відповіді на запит сказано, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх припинили виплачувати з 2 червня 2023 року. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.
Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. Що цікаво, з березня по травень 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.
Справа судді Тандира:
- У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.
- Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.