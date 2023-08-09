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Суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, залишили під вартою до 26 серпня

Таким чином суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді.

Суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, залишили під вартою до 26 серпня
Ілюстративне фото: Олексій Тандир
Фото: Грунт

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня, внаслідок чого загинув військовослужбовець Національної гвардії. 

Про це повідомляє Суспільне. 

Тандир залишатиметься під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

При цьому видання “Бабель” повідомляє, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Адвокат родини загиблого Віталій Середюк розповів виданню, що цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.

Нагадаємо, на початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.

Трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Голова Макарівського райсуду намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

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