Зеленський провів Ставку в спеціальному форматі з "найвужчим колом людей". Говорили про наступ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача в спеціальному форматі – із найвужчим колом людей.

Максимальну увагу приділили єдиній темі – українського наступу. Про це повідомили в Telegram українського президента.

"Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", – зазначив він.

Доповідали на засіданні Головнокомандувач Валерій Залужний, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський і командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, а також керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, пʼять днів тому Зеленський провів тригодинну ставку щодо фронту, зерна та важкого озброєння. Крім військових командувачів, були присутні міністр інфраструктури та міністр закордонних справ.