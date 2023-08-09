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ДБР завершило розслідування щодо “голови верховного суду “ДНР”

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

ДБР завершило розслідування щодо “голови верховного суду “ДНР”
Фото: З відкритих джерел

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який обіймав посади так званого “міністра юстиції” та “голови верховного суду” “ДНР”.

Про це повідомила пресслужба бюро.

Після початку повномасштабної агресії чоловік активно виконував вказівки російських загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Колишній правоохоронець постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи “підрозділів юстиції” на окупованих територіях. Зокрема, він виступав у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу. За рік війни представники рашистів запропонували йому очолити “верховний суд днр”.

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Наразі другий обвинувальний акт щодо колабораціоністської діяльності зрадника направлено до суду (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Кримінальне провадження щодо дій колишнього правоохоронця передали до суду у травні цього року.

Нагадаємо, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного голову Нової Каховки за фактом викрадення міського голови Берислава.

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