Окупаційного голову Нової Каховки судитимуть за викрадення мера Берислава

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного голову Нової Каховки за фактом викрадення міського голови з Херсонщини.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік співпрацював з окупантами та став так званим “головою Новокаховської військово-цивільної адміністрації”. Його судитимуть за фактом віддання наказу військовим РФ про позбавлення свободи цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України). 19 березня 2022 року обвинувачений віддав наказ підлеглим російським військовим незаконно затримати та ув’язнити Бериславського міського голову Херсонської області.

За його вказівкою чоловіка затримали та помістили до захопленого окупантами приміщення відділу поліції у місті Нова Каховка. Там до нього застосовували психологічний тиск, схиляли до співпраці, не давали їжі, води та медичної допомоги.

Зазначимо, суді вже слухають справи щодо обвинуваченого за аналогічне жорстоке поводження з цивільним населенням − незаконне затримання журналіста газети “Новий день” та Таврійського міського голови.

Спеціальне досудове розслідування проводило обласне управління поліції в Херсонській області.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про затримання у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав росіянам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.