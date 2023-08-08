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Окупаційного голову Нової Каховки судитимуть за викрадення мера Берислава

Міського голову застосовували тортури.

Окупаційного голову Нової Каховки судитимуть за викрадення мера Берислава
Фото: З відкритих джерел

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного голову Нової Каховки за фактом викрадення міського голови з Херсонщини.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік співпрацював з окупантами та став так званим “головою Новокаховської військово-цивільної адміністрації”. Його судитимуть за фактом віддання наказу військовим РФ про позбавлення свободи цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України). 19 березня 2022 року обвинувачений віддав наказ підлеглим російським військовим незаконно затримати та ув’язнити Бериславського міського голову Херсонської області.

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За його вказівкою чоловіка затримали та помістили до захопленого окупантами приміщення відділу поліції у місті Нова Каховка. Там до нього застосовували психологічний тиск, схиляли до співпраці, не давали їжі, води та медичної допомоги.

Зазначимо, суді вже слухають справи щодо обвинуваченого за аналогічне жорстоке поводження з цивільним населенням − незаконне затримання журналіста газети “Новий день” та Таврійського міського голови.

Спеціальне досудове розслідування проводило обласне управління поліції в Херсонській області. 

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про затримання у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав росіянам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

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