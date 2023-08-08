ЗСУ просуваються на півдні, але новини про наступ подаються дозовано, – Гуменюк

Просування Збройних сил на півдні іде, проте заради збереження життів українських воїнів новини про наступ подаються дозовано.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

"Новини можуть бути дещо уповільненні. Але пам’ятайте про те, що за всім цим стоїть велика та важка робота. Просування іде. Просто повідомляємо про нього дозовано, для того, щоб зберегти життя наших захисників", – сказала вона.

Гуменюк розповіла, що робота Сил оборони є дуже складною. Прорив лінії оборони ворога – це тільки перший етап. Після того українським захисникам необхідно закріпитися на окремих ділянках і забезпечити безпеку підрозділів, які здійснили той самий прорив.

Нагадаємо, 6 серпня близько 15:00 Сили оборони України уразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Геніченський автомобільні мости. Це два ключові шляхи сполучення окупантів.