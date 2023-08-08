Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" Путін наказав посилити Росгвардію важким озброєнням, – Міноборони Британії

4 серпня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію та Національну гвардію Росії важким озброєнням.

Про це повідомляє у соцмережі Х (колишній Twitter) Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається у зведенні, Росгвардія була створена в сучасному вигляді у 2016 році. Це розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців. Росгвардію очолює колишній охоронець Путіна Віктор Золотов. Рішення про її посилення було ухвалене після невдалого заколоту так званої ПВК "Вагнера" в червні 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/adLQLpxmH0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 8, 2023

Попри твердження Золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти "Вагнера". Саме для ліквідації такої загрози для внутрішньої безпеки вона була створена.

Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму.

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.