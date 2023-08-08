Ворог безуспішно наступав в районі Андріївки, Курдюмівки та Дружби на Донеччині, – Генштаб

На фронті відбулося за добу 37 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє у Facebook зранку 531-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Волфине, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Іванівське, Маркове, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Констянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Комишуваха, Щербаки, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.