Двоє людей загинули, девʼятеро поранені внаслідок обстрілу Кругляківки Харківської області

Російська армія обстріляла ракетами Кругляківку Харківської області. Влучили по приватних будинках.

За оновленими даними офісу генпрокурора станом на 12:40 8 серпня, загинули двоє, поранені девʼятеро людей. Після першого обстрілу росіяни вчинили ще один, повторний.

"За даними слідства, 7 серпня близько 19:00 російські військові нанесли удар чотирма керованими авіабомбами по с. Кругляківка Куп‘янського району. Дві людини загинули, пʼятеро отримали поранення. Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти знову обстріляли село. Попередньо, з РСЗВ. Травмовано двох поліцейських і двох рятувальників", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, наведеними увечері 7 серпня, було відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених.

У Нацполіції уточнили, що ворог використав проти цивільних людей керовані авіабомби та касетні боєприпаси.

Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми.

Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.

Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції.

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що обстріл стався близько 19:45 – окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка.

"Госпіталізували до лікувальних установ двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці. Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи", – написав він у Telegram.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти уже били по Купʼянському району. Під обстріл потрапила Кучерівка. Загинули двоє, поранені ще троє людей.