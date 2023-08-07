Залужний поспілкувався телефоном з генералом Марком Міллі

Вони обговорили актуальні потреби ЗСУ в боєприпасах та озброєнні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", – зазначив генерал.

Він додав, що наші воїни впевнено тримають оборону. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", – розповів Залужний.

Разом з генералом Міллі вони також обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах. Залужний подякував партнерам за допомогу і підтримку.

Нагадаємо, 20 липня Залужний поспілкувався телефоном із генералом Міллі та детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.