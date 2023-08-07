У військових, що повернулися 7 серпня з полону, є поранення, - ГУР

У деяких українських військовослужбовців, яких у понеділок, 7 серпня, вдалося повернути в Україну з полону, є загострені хронічні хвороби.

Про це в ефірі телемарафону поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися у понеділок із рашистського полону. На кадрах, на фото ви могли бачити, що є поранені. Є люди із загостреними хронічними захворюваннями і, звичайно, всім зараз надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження», - запевнив він.

Він назвав цей обмін, як і інші попередні обміни, дуже непростим. За його словами, Україна тут має справу з державою, яка довільно трактує Женевські конвенції.

«І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої РФ щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити», - запевнив Юсов.

Нагадаємо, сьогодні відбувся 48-й обмін полоненими, в ході якого вдалося повернути з полону 22 українських воїнів. Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наймолодшому бійцю 23 роки.

З початку повномасштабного вторгнення по понеділок 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів.