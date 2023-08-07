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Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень

За словами його адвоката, гроші на заставу зібрали парафіяни.

Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Фото: EPA/UPG

Сьогодні митрополита Української православної церкви (МП) Павла (Лебідя) звільнили з-під варти.

Про це повідомляє у Telegram УПЦ (МП).

"7 серпня за митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла було внесено заставу. Владика, після того, як його випустили з СІЗО, звернувся до братії та усіх вірних й подякував за підтримку", – йдеться у повідомленні.

Адвокат Микита Чекман уточнив, що митрополита Павла випустили під заставу у розмірі 33 млн гривень. За словами Чекмана, на сайті УПЦ МП було оприлюднено реквізити, за якими "кожен міг приєднатися та сплатити заставу". Адвокат зазначив, що гроші на заставу внесли близько тисячі осіб.

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Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП про нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, його замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.

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