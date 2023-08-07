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Росіяни посилюють терор на окупованих територіях, щоб змусити українців виїхати до РФ

Збільшилася кількість випадків грубого і зневажливого ставлення до людей з боку російських військових.

Росіяни посилюють терор на окупованих територіях, щоб змусити українців виїхати до РФ
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово-окупованій території України, щоб підштовхнути місцеве населення виїхати до Росії.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення. При цьому для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію Росії.

"Під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці ЗС РФ під різними приводами вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", – зазначає Маляр.

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Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни перейшли на новий етап фільтрації – карають за архівні фото і музику, знайдені у телефонах місцевих жителів.  

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