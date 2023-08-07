Ніч на 6 серпня виявилася найтеплішою у Києві з 2010 року

Температура не опустилася нижче +21,2°С.

У Києві ніч на неділю 6 серпня виявилася найтеплішою з 2010 року.

Про температурний рекорд розповіла у Facebook Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення +21,0°С, яке було зафіксоване у 2010 році, перевищено на 0,2 градуси.

Нагадаємо, у липні середньомісячна температура повітря у Києві становила 21,5 градусів – на 0,2 градуса вище за кліматичну норму. Водночас опадів випало дві кліматичні норми.