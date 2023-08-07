Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ніч на 6 серпня виявилася найтеплішою у Києві з 2010 року

Температура не опустилася нижче +21,2°С.

Ніч на 6 серпня виявилася найтеплішою у Києві з 2010 року
Фото: EPA/UPG

У Києві ніч на неділю 6 серпня виявилася найтеплішою з 2010 року.

Про температурний рекорд розповіла у Facebook Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення +21,0°С, яке було зафіксоване у 2010 році, перевищено на 0,2 градуси.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, у липні середньомісячна температура повітря у Києві становила 21,5 градусів – на 0,2 градуса вище за кліматичну норму. Водночас опадів випало дві кліматичні норми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies