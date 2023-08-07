Вивезених з окупованих частин України дітей влаштовують в "кадетські корпуси" Слідчого комітету РФ

До так званих кадетських корпусів Слідчого комітету Росії звозять дітей з окупованої території України. Цих дітей готують до роботи на силове відомство РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення слідчі почали приїжджати до соціальних закладів, куди поміщали викрадених сиріт і дітей без батьків, йдеться у матеріалі російського медіа "Верстка". Очільник Слідчого комітету Бастрикін доручив "кадетським корпусам" готуватися до прийому школярів із окупованих частин Донецької і Луганської областей.

До вересня 2022 туди помістили понад 40 українських сиріт.

"Кадетські корпуси" – це заклади, де діти, крім шкільної програми, проходять підготовку до військової чи державної служби.

Частину дітей з Донецької області надіслали в Моксву, частину – у Волгоград. Загалом працівники СК приходили до вивезених з України дітей щонайменше в 10 російських регіонах. За опублікованими в журналі СК даними, з лютого 2022 до березня 2023 співробітники комітету вивезли 323 дитини з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. З них 181 сирота. 78 дітей відправили в російські навчальні заклади, зокрема "кадетські корпуси" і академії Слідчого комітету.

Деяких дітей, крім навчання, росіяни водять "у сауну і баню". Серед тих, хто ходив в баню з дітьми, був і сам Бастрикін. Також деяких дітей возили відпочивати в окупований Крим.

"Кадетські" класи росіяни з вересня планують відкрити на окупованій українській території.

Нагадаємо, росіяни використовують щонайменше пʼять сценаріїв викрадення дітей з України. Зокрема, дітей переміщують після вбивства батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів. Також були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах. Кількість вивезених дітей, за даними уповноваженої президента, складає близько 16 000. Повернути до України поки вдалося близько 300. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Під час висловлення вони можуть повністю змінити імʼя, прізвище та по батькові, що ще більше ускладнює пошук дитини.