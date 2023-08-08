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З-під зруйнованого авіаударом будинку у Новоданилівці на Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка

Ще одна жінка травмована у Преображенці.

З-під зруйнованого авіаударом будинку у Новоданилівці на Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 7 серпня, росіяни 105 разів обстріляли Запорізьку область. Окупанти били по 24 населених пунктах.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

Фото: Юрій Малашко

Трьох ракетних ударів ворог завдав по Юльївці, авіаударів – по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці. Чотири атаки безпілотниками зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське. По Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ.

В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку доставили до лікувальної установу обласного центру.

Фото: Юрій Малашко

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

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Нагадаємо, 6 серпня окупанти здійснили в районі Новоданилівки (Оріхівська громада) 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину, ймовірно хлорпікрин.

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