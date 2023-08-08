Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу щодо нового фінансування боєприпасів для України

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування для України, аби розглянути його цієї осені. Таку заяву начальника відділу закупівель для армії Дага Буша цитує CNN.

Деталі фінансування має визначити Бюджетне управління. Адміністрація вже "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".

"Але я думаю, що ми матимемо дуже вагомі аргументи і, сподіваюся, заручимося підтримкою Конгресу для продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і купівлі боєприпасів для підтримки України", – сказав Буш.

Раніше CNN повідомляла, що Білий дім не планує просити Конгрес про нове фінансування для України до того, як завершиться фінансовий рік наприкінці вересня.

Нагадаємо, США офіційно вже схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams. Вони мають прибути до України на початку осені. Передадуть не лише танки, а й всі необхідні для них речі: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби.

Дозвіл на передачу українцям танків Abrams Вашингтон надав у січні цього року, коли формувалася танкова коаліція. За даними ЗМІ, на рішення передати свої танки Україні орієнтувався канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нібито не хотів першим ухвалювати рішення про такий крок.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

25 січня Джо Баййден оголосив, що Україна отримає 31 танк Abrams.