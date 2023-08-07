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У Північній Кореї помітили російський VIP-літак, припускають угоду про зброю

Перед цим Пхеньян відвідав міністр оборони РФ Шойгу.

У Північній Кореї помітили російський VIP-літак, припускають угоду про зброю

У Північній Кореї зафіксували російський літак, пише Bloomberg.

Дані від FlightRadar24 показують, що Іл-62М ВПС Росії летів прямо з Москви до Пхеньяна 31 липня та повертався 2 серпня. Літак перебував у міжнародному аеропорту Пхеньяну приблизно 36 годин, повідомляє NK News.

Це був перший політ російського військового VIP-літака до Північної Кореї з середини 2019 року, коли заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін відвідав Пхеньян. Ні Росія, ні Північна Корея не повідомляють про літак, і невідомо, хто був на борту.

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Політ відбувся лише через кілька днів після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Пхеньяна на схожому літаку для участі у військовому параді, організованому Кімом Чен Ином.

“Схоже, це пов’язано з продовженням візиту делегації Шойгу та, можливо, домовленостей, укладених з Кімом”, − пише NK News. Аналітики припустили, що вони могли укладати угоди щодо зброї.

Найбільш очевидним озброєнням, яке є у Пхеньяна і яке потрібні Москві, це артилерійські снаряди та ракети, які Росія може використати у озброєнні радянських часів. 

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що розвіддані Сполучених Штатів Америки вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію артилерійських снарядів.

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