Литва невдовзі передасть Україні системи ППО NASAMS

Також наша держава отримає антидрони та іншу оборонну допомогу.

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Литва невдовзі передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомляє литовське Міністерство оборони.

За даними відомства, Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Протягом перших семи місяців 2023 року країна передала гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 із боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

Найближчим часом Україні передадуть системи запуску ракет NASAMS, антидрони, матеріально-технічне обладнання та багато іншого, додали в міністерстві.

Окрім військової техніки та спорядження, Литва постійно навчає українських солдатів, проводить лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, Україна отримала від Словаччини перші дві із 16 гаубиць Zuzana 2. Німеччина передала 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.