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Литва невдовзі передасть Україні системи ППО NASAMS

Також наша держава отримає антидрони та іншу оборонну допомогу.

Литва невдовзі передасть Україні системи ППО NASAMS
Система протиповітряної оборони NASAMS
Фото: mil.in.ua

Литва невдовзі передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомляє литовське Міністерство оборони.

За даними відомства, Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Протягом перших семи місяців 2023 року країна передала гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 із боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

Найближчим часом Україні передадуть системи запуску ракет NASAMS, антидрони, матеріально-технічне обладнання та багато іншого, додали в міністерстві.

Окрім військової техніки та спорядження, Литва постійно навчає українських солдатів, проводить лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, йдеться на сайті відомства.

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Нагадаємо, Україна отримала від Словаччини перші дві із 16 гаубиць Zuzana 2. Німеччина передала 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

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