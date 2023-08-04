Данілов про переговори зі США щодо гарантій безпеки: Ми не припустимося помилок, які були у 1994 році

"Нам дуже хотілося б, щоб це був ґрунтовний документ".

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди, яка стосується надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої країни. Це буде зовсім інший документ, аніж той, який було ухвалено 1994 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, пишуть "Факти".

"Нам дуже хотілося б, щоб це був ґрунтовний документ. Робота над цим документом вже почалася. Маємо розуміння, що тих помилок, які були у 1994 році, ми точно вже не припустимося. Це буде зовсім інший документ, який дійсно гарантуватиме безпеку для нашої країни", - скаазав він.

Данілов зазначив, що робота почалася заздалегідь, але вчора були перші контакти американської та української сторони з цього приводу.

"Ми на початку складного шляху, тому ці документи мають ухвалити не лише США, а й інші країни, які будуть зацікавлені саме в такому розвитку подій", - наголосив секретар РНБО.

На уточнювальне запитання, чи будуть у цих документах пункти про наявність в Україні ядерної зброї, Данілов сказав: "Те, що стосується того арсеналу, який в нас забрали, будьмо реалістами, навряд чи це взагалі можливо. І не тільки з політичних питань, а й із технологічних. Це дуже складна ситуація".

А що стосується розташування тактичної та ядерної зброї, то нині вже є країни, які безпосередньо самі не володіють ядерною зброєю, але їм надають за запрошенням ті країни, які є членами НАТО.

"Чи працюватиме це в нашому випадку – я зараз сказати не можу, тому що це складна, відповідальна, тяжка робота, щоб ми мали такий захист", - додав Данілов.

Нагадаємо, днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розпочинає переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Минулого року колишній генеральний секретар НАТО, голова Фонду "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен наголошував, що Україна має отримати сильніші гарантії безпеки, ніж Будапештський меморандум.

Будапештський меморандум було підписано у 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Великобританія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.